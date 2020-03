Lokalsport In allen Sportarten ruht der Ligabetrieb

Fußball

Bis zum vergangenen Donnerstag rechneten die Fußballer der Kornwestheimer Vereine fest damit, dass sie an diesem Wochenende gegen den Ball treten werden. Am späten Nachmittag folgte dann die Absage: Bis zum 31. März fallen alle Partien in den Wettbewerben bis zur Verbandsliga aus. „Wir haben in unserem Club die Notbremse gezogen und werden bis auf weiteres auch nicht trainieren“, sagt Michael Uhse, Vorstand des SV Pattonville. Auch beim SV Kornwestheim werden in den kommenden Wochen besondere Regeln gelten. Das Training der Jugendmannschaften ist ausgesetzt, bei den Aktiven finden die Einheiten mit speziellen Vorgaben statt. „Wir stellen es den Spielern frei, am Training teilzunehmen und werden Übungen ohne Körperkontakt machen“, sagt Sascha Becker, Trainer der ersten Mannschaft. Dabei werde auf das gemeinsame Umziehen und das Duschen nach der Einheit verzichtet.