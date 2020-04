Ludwigsburg 16-Jähriger beißt Polizistin ins Knie

Ludwigsburg - Die Ludwigsburger Polizei hat sich am Dienstag mit einem renitenten Dieb herumgeschlagen. Der 16-Jährige war von einer Drogeriemitarbeiterin gegen 17.20 Uhr in der Wilhelmgalerie dabei beobachtet worden, wie er ein Parfüm im Wert von 85 Euro in einer Papiertüte verschwinden ließ und diese dann mit seiner Jacke bedeckte. Vermutlich bemerkte der Jugendliche, dass er beobachtet wurde und gab vor, ein Desinfektionsmittel und Feuchttücher kaufen zu wollen. Als die Mitarbeiterin ihn auf das Parfüm in der Tüte ansprach, rannte der junge Mann aus dem Laden. Ein Zeuge und die Mitarbeiterin verfolgten ihn und stellten ihn noch in dem Einkaufszentrum.