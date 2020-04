Ludwigsburg - Ein 32-jähriger Mann hat am Samstagabend in einer Sozialhilfeeinrichtung in der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg-Ost randaliert und Teile des Inventars seiner Wohnung zerstört. Gegen 19 Uhr hatte sich ein weiterer Bewohner bei der Polizei gemeldet. Da der 32-jährige, der wohl unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, die Wohnungstür nicht öffnete, brachen Beamte sie gewaltsam auf. Der tobende Mann hatte sich in seinem Wahn selbst verletzt und wurde deshalb vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.