Ludwigsburg Angestellte eines Supermarktes retten Rentner vor Betrug

Ludwigsburg - Aufmerksame Mitarbeiterinnen eines Discounters in Ludwigsburg haben am Dienstagnachmittag einen 82-Jährigen vor einem Betrug bewahrt. Am frühen Nachmittag wurde der Senior von einem Unbekannten angerufen, der dem 82-Jährigen einen Gewinn über 28 000 Euro versprach. Um den Betrag zu erhalten, müsse er allerdings in einem Supermarkt Guthabenkarten eines Internetdienstleisters im Wert von 1000 Euro erwerben und diese dann gegen die Gewinnsumme tauschen. Eine halbe Stunde später meldete sich ein weiterer Unbekannter, der sich als Rechtsberater des ersten Anrufers ausgab. Er versprach, dass gegen 15.30 Uhr ein Bote für den Tausch bei ihm erscheinen werde.