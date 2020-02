Ludwigsburg Anklage: Casino um 695 000 Euro geprellt

Deshalb mussten sich ein 49-Jähriger und ein 56-Jähriger aus Ludwigsburg, sowie ein 51-Jähriger aus Baden-Baden am Montagmorgen vor dem Ludwigsburger Amtsgericht verantworten. Das Geld hatten die Angeklagten wohl zwischen 2016 und 2018 immer wieder in die eigene Tasche gesteckt. Dementsprechend lang war die Anklageschrift. Mehr als 30-mal sollen die mutmaßlichen Täter Geld unterschlagen haben, bis ihrem Arbeitgeber im Juni 2018 Unregelmäßigkeiten in den Abrechnungen auffielen. Unter anderem in Stuttgart und Baden-Baden sollen sich die mutmaßlichen Täter an den Automaten zu schaffen gemacht haben. Der Sitzungsaushang am Amtsgericht verriet: zehn Zeugen hätten an diesem Montag sprechen sollen. Die Vorsitzende Richterin kam deshalb nach der Feststellung der Personalien zügig zum Vorschlag, ein Rechtsgespräch zu führen – also das Verfahren abzukürzen und sich auf ein Strafmaß zu einigen. Die Staatsanwältin stellte eine Haftstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt werden soll, in Aussicht. Der Anwalt des Angeklagten M. sei dafür ebenso offen wie seine Kollegen, sofern das Rechtsgespräch nicht in einem Schuldeingeständnis enden würde.