Ludwigsburg Anwohner des Klinikums fordern einen Neubau

In einem Brief an die Mitglieder des Gemeinderats fordern Anwohner, vor allem aus der Erlachhofstraße, den ganz großen Wurf, der da wäre: Das Krankenhaus zu verlegen – bestenfalls komplett an den Stadtrand – und am derzeitigen Standort zu schließen. „Denken Sie in Chancen und seien Sie mutig, um Erfolg zu ernten“, fordern sie die Kommunalpolitiker auf.