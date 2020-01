Ludwigsburg Auch in Bietigheim hat die Kultdisco keine Zukunft

Knecht hatte sich schon im Wahlkampf zum Verbleib der Discothek in der Barockstadt bekannt und nichts unversucht gelassen, einen alternativen Standort zu finden – allerdings erfolglos.

In Bietigheim gestaltet sich die Situation ähnlich wie in Ludwigsburg. Wo Gewerbe angesiedelt werden soll, hat eine Disco keinen Platz. Den Bebauungsplans extra dafür zu ändern, sei nicht vorgesehen, sagt Pressesprecherin Anette Hochmuth. „Selbst wenn es eine Änderung gäbe, wäre die Rofa nicht die erste Wahl.“ Zuletzt hatte sich auch Oberbürgermeister Jürgen Kessing (SPD) bei einem Bürgergespräch zu dem Thema geäußert. „Wir haben das aus der Presse erfahren“, sagte der OB. Er glaube nicht daran, dass sich die Discothek ansiedeln werde, weil die Rofa-Chefs einen schnellen Umzug anstreben und das hier nicht möglich sei. „Wir machen hier doch nicht eine ruhige Wohnlage, um dann die Rofa-Besucher durchlaufen zu lassen“, so Kessing. Im Bogenviertel, auf der anderen Seite der Bahnlinie, ist ein neues Quartier geplant, in dem Wohnraum für 1500 Menschen entstehen soll.

Für die Rockfabrik schwinden die Möglichkeiten. Auch die ehemalige Party-Location Pflaumenbaum an der Sternkreuzung in Ludwigsburg, wo übergangsweise eine Miniausgabe der Rofa hätte entstehen können, ist vom Tisch. Und auch die Objekte, die Johannes Rossbacher in letzter Zeit besichtigt hat, sind keine Alternative. „Ein paar Nummern habe ich, die ich noch nicht abtelefoniert habe“, sagt Rossbacher. Er klingt dabei nicht mehr ganz so zuversichtlich. Ohnehin hat er derzeit genug zu tun, das alte Gebäude vollends auszuräumen und die Firma abzuwickeln.

Weil einige der ehemaligen Mitarbeiter bereits neue Jobs gefunden haben, fehlt es an Händen, die mit anpacken. Eigentlich müssten die Räume an der Grönerstraße bis zum 31. Januar leer sein. Diese Deadline hat der Eigentümer gesetzt. „Das schaffen wir aber wahrscheinlich nicht.“ Ob Rossbacher und Kollegen das Equipment irgendwo nochmal aufbauen und eine Disco eröffnen, scheint mehr als fraglich. Gestiegen sind die Chancen nach der Absage aus Bietigheim nicht.