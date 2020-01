Ludwigsburg Aus den Erinnerungen der Rofa-Fans wird ein Buch

40 Beiträge – mehr nicht

Im Internet hat der 52-Jährige Anfang des Jahres dazu aufgerufen, die Texte und Fotos über die Rofa nicht nur zu teilen, sondern sie ihm zu schicken. „Es soll eine Hommage werden“, sagt der 52-Jährige, „mit Geschichten von Menschen, die dort waren. Eine Außenansicht.“ Ein Buch von den Fans für die Fans sozusagen.

Hunderte von Beiträge sind in den ersten knapp drei Januarwochen in Preuskers Postfach geflattert, es melden sich Menschen aus ganz Deutschland. Der Markgröninger hätte aber gern noch mehr Auswahl. Bis Ende Februar nimmt er deshalb Beiträge an. Weil niemand einen Wälzer so dick wie die Bibel liest, hat Preusker den Entschluss gefasst, dass es am Ende nur 40 Beiträge ins Buch schaffen.

Entscheiden soll eine fünfköpfige Jury, darunter zwei ehemalige Mitarbeiter der Rofa. Sie soll möglichst unterschiedliche Geschichten auswählen. Auf literarische Qualität will Preusker vordergründig keinen Wert legen, dafür auf Glaubwürdigkeit. „Wenn jemand erzählt, er habe mit Lemmy in der Rofa fünf Schnäpse gekippt, dann muss man schon zweimal überlegen, ob das stimmt“, sagt Preusker, der das Projekt aus eigener Tasche finanziert.

Auch Musiker sollen zu Wort kommen

Apropos bekannte Musiker: Auch ihre Anekdoten sollen Platz finden in dem Buch. Preusker bemüht sich derzeit um Statements der Bands, die in der Rofa aufgetreten sind. Mitte des Jahres soll das Buch fertig sein, in welcher Auflage es erscheint weiß Preusker noch nicht. Aber dass all jene, die es mit ihrer Geschichte ins Buch schaffen, ein Exemplar geschenkt bekommen. „Am liebsten würde ich natürlich alle zu Wort kommen lassen“, sagt der 52-Jährige. Die letzten Seiten des Buches sind deshalb für diejenigen reserviert, deren Geschichten aussortiert werden. Sie sollen sich zumindest mit einem kleinen Zitat oder Bild verewigen dürfen.