Ludwigsburg Baden nur mit dem passenden Bändel

Kein Gedränge und noch Kapazitäten nach oben

Um ihnen das möglichst schwer zu machen, sind einzelne Bahnen abgetrennt, geschwommen werden darf nur in eine Richtung. Und Sportler müssen auf den (Kopf-)Sprung ins kühle Nass, der gleich richtig schön Vortrieb bringt, verzichten. Auf den Wegen und Liegeplätzen müsste man ziemlich ignorant sein, um die vielen Hinweise zu übersehen. Mit Klebeband auf dem Boden und Pfeilen an den Wänden ist markiert, wo man gehen und sich aufhalten darf. Der Umkleidebereich ist zusätzlich mit Absperrgittern abgetrennt. Vor den Kabinen warnt ein Schild eindrücklich in weißer Schrift auf rotem Grund: „Abstand schützt!“

„Mit Ausnahme von Kleinigkeiten halten sich die Leute auch an die Regeln“, sagt Silvia Čapalija. Und keiner der Badegäste scheint sich an den Einschränkungen zu stören. „Das muss jetzt eben so sein“, hört man oft. Die Bad-Chefin ist froh, dass bislang alles reibungslos funktioniert. „Ein bisschen Bauchschmerzen hatte ich schon wegen der ganzen Regeln.“ Deshalb wurden zu Beginn auch nur 30 Personen pro Zeitfenster ins Bad gelassen, inzwischen hat der Betreiber das Kontingent erhöht. „Wir haben aber immer noch ein bisschen Luft nach oben“, sagt Čapalija, die am besten Tag im vergangenen Sommer 5353 Besucher gezählt hat. In den vergangenen Tagen waren die Eintrittskarten ausgebucht. Den Eindruck, dass im Bad viel los ist, bekommt man aber auch zu den Stoßzeiten nicht. Das dichte Gedränge, das einige vom Freibadbesuch bisweilen auch abgehalten hat? Nicht zu Corona-Zeiten.

Die Krux mit den Online-Tickets

Irene Heier und Wolfgang Hering kommen seit Jahren nach Hoheneck. „Jetzt ist halt alles ein bisschen anders“, sagt Heier, die es sich auf einer orangenen Klappliege bequem gemacht hat. Ihre eigenen Schränke haben sie abgeben müssen, und dass der Kiosk noch zu ist, bedauern sie auch. Heier zeigt in Richtung der mit Flatterband umwickelten Bestuhlung. „Er arbeitet an einem Konzept“, weiß die Rentnerin über die Pläne des Pächters. Früher sei man mit „einer richtigen Clique“ ins Bad gekommen. Aber einige der Freunde würden mit dem für sie komplizierten Kartenkauf im Netz nicht zurechtkommen. „Man muss digital schon auf Zack sein“, sagt Heier. „Alles in allem sind wir aber froh, dass wir überhaupt kommen können.“