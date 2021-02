Ludwigsburg - Ein zehnköpfiges Team der Kreissparkasse Ludwigsburg unterstützt das Gesundheitsamt des Landkreises Ludwigsburg seit vergangener Woche in Sachen Corona-Anrufe. Man wolle damit einen „solidarischen Beiträgt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leisten“ und das „Gesundheitsamt bei dieser wichtigen Arbeit entlasten“, heißt es von Seiten der Sparkasse. Die Banker seien dafür aktuell in der Außenstelle des Landratsamtes auf dem Wasen in Ludwigsburg-Schlösslesfeld untergebracht.