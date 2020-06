Ludwigsburg Bürger zeigen klare Kante gegen Rassismus

Die Veranstalter betonen, dass die Kundgebung keine „Einzelaktion“ bleiben werde. Im Juli wolle man den Termin reflektieren und „sehen, wie wir künftig mit dem Thema umgehen“, sagt Saliou Gueye. Vorstellbar sei, dass ein Arbeitskreis, Bündnis oder eine Plattform entsteht. Der Wunsch danach sei explizit auch aus den Reihen der Teilnehmer gekommen, sagt Jochen Faber vom Förderverein „Synagogenplatz“. Der Slogan „Black Lives Matter“ dürfe nicht nur ein cooler Slogan bleiben. Es sei eine zivilgesellschaftliche Aufgabe, die Diskussion weiter in die Tiefe zu bringen, sagt Jochen Faber. Daraus könnten konkrete politische Forderungen münden. Vor allem aber gehe es darum, die eigene rassistische Struktur in der Gesellschaft und bei sich selbst aufzuarbeiten und weiterzukommen. „Nicht alle Rassisten sind bewusst Rassisten“, sagt Jochen Faber. Man müsse es zulassen zu schauen, wo die Wurzeln des Rassismus steckten, man eine rassistische Prägung erfahren habe, was einen treibe.

Aktion geht auf den 25. Mai zurück

„Black Lives Matter“ ist eine internationale Bewegung. Sie hat ihren Ursprung in der afro-amerikanischen Gemeinschaft in den USA und richtet sich gegen Rassismus, Gewalt und Diskriminierung von Farbigen. Auslöser der aktuellen Proteste ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd, der am 25. Mai in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota durch eine brutale polizeiliche Festnahme ums Leben kam.