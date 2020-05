Ludwigsburg Charmeoffensive in Ludwigsburg

Erstaunlicherweise hat dieselbe Umfrage auch ergeben, dass die Mehrheit der Luis-Mitglieder keine drei verkaufsoffenen Sonntage in diesem Jahr wünscht, sondern mit einem einzigen zufrieden wäre. Mutmaßlich, erklärt Markus Fischer, erscheint vielen den Aufwand in der aktuellen Situation als zu groß für den Nutzen. Die Aussicht auf Bummeln und Shoppen mit Maske würde wahrscheinlich lange nicht so viele Menschen in die City ziehen wie sonst. Die Ausnahme dieses Jahr soll die sonntägliche Ladenöffnung zum Kastanienbeutelfest im Oktober sein – dem Krösus unter den verkaufsoffenen Sonntagen. Allerdings ist noch gar nicht klar, ob dieses Fest in diesem Jahr gefeiert werden darf. Markus Fischer gibt sich trotzdem zuversichtlich. „Wir werden so kreativ sein wie möglich, damit dieser Tag stattfinden kann.“

Sparen beim Blumenschmuck

Kreativ ist ja bekanntlich der zweite Vorname von Ludwigsburg. Weshalb es kein Widerspruch ist, einerseits am Blumenschmuck in der Stadt zu sparen und sich andererseits auf Blumenschmuck zu freuen. Tatsächlich streicht die Stadt, die sich vor neun Tagen erst eine coronabedingte Haushaltssperre verordnet hat, diesen Sommer das Geld für die Bepflanzung aller Töpfe, Kübel und Beete im gesamten Stadtgebiet. 60 000 Euro müssen so nicht ausgegeben werden. Was vor allem daran liegt, dass sich die Stadt die aufwendige Pflege samt Wässern der Pflanzen sparen kann. Die Pflänzchen selbst sind ja längst bestellt und kultiviert. Sie sollen nun an Bürger- sowie Obst- und Gartenbauvereine ausgegeben werden, die man ersucht hat, Patenschaften für die nunmehr vakanten Flächen zu übernehmen. Sollten sich nicht genügend Paten finden, werden Blühmischungen ausgesät.

Traditionsfest im Internet

Was die Kreativität angeht, könnte Vaihingen auch in Ludwigsburg liegen. Dort ist das nahende Pfingstfest das erste seit Menschengedenken, an dem nicht fünf Tage lang der Maientag gefeiert wird. Verzichten muss auf das Spektakel aber trotzdem niemand. Im Webkanal www.vaihingen.tv der hiesigen Soundlight Company gibt es Maientag rund um die Uhr. Also das Maientagsplatzkonzert, den Maientagsfestzug und den Nachmaientag. Natürlich ist alles anders: Das Platzkonzert wird in Form eines Videos gegeben. Die Show vom Umzug ist eine Aufzeichnung des SWR von 2005, und die Märchenstunde am Nachmaientag wird ebenfalls digital dargeboten. Stimmungsvoll kann das aber allemal sein. Zumal die Veranstalter auch an den Wein gedacht haben: Die stets begehrte Maientags-Weinprobe mit Prinzessin und vormaliger Königin findet zwangsläufig auch nur virtuell statt. Dafür ist die Zahl der Teilnehmer auf diese Weise unbegrenzt – und die müssen sich keine Gedanken machen, wie sie heimkommen. Es gilt: En scheena Maiadag!