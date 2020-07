Ludwigsburg Déjà-vu im Streit um die Stadtbahn

Starke Geschütze. Was ist geschehen? Die Freien Wähler im Kreistag haben zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am Freitag einen Antrag gestellt und damit alte Wunden in dem seit Jahren schwelenden Stadtbahn-Streit aufgerissen. Unterzeichnet war er vom FW-Fraktionschef Rainer Gessler, Ludwigsburgs Bürgermeister Michael Ilk und Möglingens Ex-Bürgermeister Eberhard Weigele. Sie machen sich darin dafür stark, mit der DB Netz AG andere Möglichkeiten für den Streckenabschnitt zwischen Ludwigsburg und Markgröningen auszuloten. Das dort brachliegende Gleis soll, so ist es schon lange Beschlusslage, Teil des geplanten Stadtbahnnetzes von Remseck über Ludwigsburg, Möglingen bis nach Markgröningen werden. Und fahren soll dort – logisch – eine Stadtbahn.