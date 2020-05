Ludwigsburg Das Klinikum versucht den Befreiungsschlag

Die Planer haben mehrere Varianten durchgespielt und schlagen jetzt vor, das klinikeigene Grundstück nördlich der Erlachhofstraße komplett für Personalwohnungen vorzusehen. Dafür sollen medizinische Nutzungen wie die Dialyse perspektivisch auf dem Areal des bisherigen Wirtschaftshofes neu angesiedelt werden. Das Parkhaus wird erweitert – ein Verkehrsgutachter empfiehlt 400 zusätzliche Stellplätze – und zur Harteneckstraße gedreht. Auf dem dadurch entstehenden Grundstück zur Erlachhofstraße könnte die Pflegeschule neu gebaut werden. An der Ostseite der Harteneckstraße wären dann kliniknahe Nutzungen wie die Sozialpädiatrie, die Betriebskindertagesstätte und das Ärztehaus denkbar. Auch eine hochwertigere Gestaltung der wenigen Frei- und Grünräume ist gewünscht.

Zerklüftetes Planungsrecht

Über diese Basisüberlegungen für den städtebaulichen Rahmenplan, den der Gemeinderat beschließen soll, sind sich Klinikleitung und Stadtverwaltung bereits einig. „Bis zum Rahmenplan müssen die bisherigen Erkenntnisse konkretisiert, das Maß der baulichen Nutzung definiert und die Realisierbarkeit der Maßnahmen weiter geprüft werden“, heißt es in der Vorlage zu dem Rahmenplan. Lange warten will man mit dem Beschluss nicht: Im Hinblick auf dringend anstehende Investitionsentscheidungen des Klinikums müsse der Rahmenplan so schnell wie möglich festgezurrt werden.

Bereits jetzt empfiehlt der Ausschuss für Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften dem Gemeinderat, die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Klinikum Harteneckstraße“ zu beschließen. Er soll den Parkplatz am Alten Friedhof, das Klinik-Parkhaus und die ihm gegenüberliegenden Gebäude wie die Schule für Pflegeberufe oder die Kinder- und Jugendpsychiatrie umfassen. „Dort haben wir ein ziemlich zerklüftetes Planungsrecht, das wir dringend bereinigen müssen“, sagte Stadtplaner Martin Kurt.

Der Bebauungsplan soll dieses Areal in ein Sondergebiet zugunsten der Umbau- und Neuordnungspläne der Klinik umwandeln. Damit sollen nicht zuletzt die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des Parkhauses geschaffen werden. In Sachen Verkehr ist die Harteneckstraße schließlich ein Nadelöhr: Patienten, Besucher, Mitarbeiter, Rettungsfahrzeuge und der Lieferverkehr fahren die Klinik fast ausschließlich über diese Verbindung an.