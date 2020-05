Ludwigsburg Das Parken kostet bald in ganz Ludwigsburg

Wenn das System im April des kommenden Jahres eingeführt wird, wird damit der Parkraum im gesamten zentralen Stadtgebiet bewirtschaftet. Dass es so lange dauert bis zum Start, liegt in erster Linie daran, dass die Stadt erst mal die Parkautomaten beschaffen muss, wofür eine EU-weite Ausschreibung nötig ist. Schätzungsweise 220 Automaten sind nötig, die rund 1,3 Millionen Euro kosten. Hinzu kommen Kosten für die Wartung und die Bearbeitung des Münzgeldes sowie für zusätzliches Personal. Sechs neue Stellen schafft die Stadt im Vollzugsdienst und bei der Bußgeldstelle. Eigentlich sollten es fast doppelt so viele sein. Doch die zu erwartende coronabedingte Haushaltsmisere hat den ursprünglichen Ansatz zunichte gemacht.

Nichtsdestotrotz, das Geld scheint gut angelegt. Die Stadt erwartet jährliche Einnahmen von rund 2,3 Millionen Euro. Diese Summe setzt sich zusammen aus Parkgebühren, Bußgeldern und Gebühren für Anwohnerparkausweise. Klaus Herrmann (CDU) betonte sicherheitshalber, dass das Parkraumkonzept nicht eingeführt werde, um Einnahmen für den städtischen Haushalt zu erzielen.

Abschließend muss in der kommenden Woche der Gemeinderat zustimmen. Bis dahin soll auch klar sein, wie mit den bisherigen Anliegerstraßen in West- und Südstadt verfahren wird. Fast alle Fraktionen sehen die geplante Aufhebung dieses Status’ kritisch, weil er eine Verschlechterung für die Anwohner bedeute.

Vorfahrt für die Gerechtigkeit?

Die Verwaltung argumentiert mit dem hohen Kontrollaufwand, den solche Straßen verursachen – und mit Gerechtigkeit: Bewohner von Anliegerstraßen dürften in ihrer Straße und in allen anderen parken. Anrainern einer normalen Straße hingegen stehen die Anliegerstraßen nicht zur Verfügung. Womöglich wäre die nun ausgeklügelte Therapie wenig hilfreich, wenn statt der so genannten Fremdparker die Bewohner der nämlichen Gebiete selbst einen Straßeninfarkt verursachen.