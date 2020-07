Ludwigsburg Den Beckenboden aus der Versenkung geholt

Aktuell gebe sie coronabedingt viel Einzelunterricht, sonst aber auch Kurse in Firmen oder auch Stunden für Senioren. Neben ihrer Ausbildung zur Yoga-Lehrerin absolvierte von Witzleben eine Zusatzausbildung in Yoga-Therapie. Sie erschuf ihren ganz eigenen Yoga-Stil. Darauf aufbauend gab die 49-Jährige Kurse für Frauen in der zweiten Lebenshälfte, die sich viel mit dem Beckenboden befassten. „Viele junge Teilnehmerinnen waren aber auch an den Kursen interessiert, daher weitete ich das Konzept auf ein Yoga der Weiblichkeit aus und gab ihm den Namen Venus-Yoga“, sagt die zweifache Mutter.