Ludwigsburg Der Weihnachtsmarkt wird zur Bummelmeile

Üblicherweise wird das Ludwigsburger Weihnachtsspektakel alljährlich von mehr als einer Million Menschen besucht. So viele werden es in diesem Jahr ganz gewiss nicht sein. Und das nicht nur, weil kein Glühwein ausgeschenkt werden darf. Es fehlt an Platz und Angeboten. Im Schnitt haben in den Vorjahren bis zu 180 Marktbeschicker ihre Stände aufgebaut, die Fläche war weitgehend offen, lediglich die Feuergasse setzte Grenzen.

Es könnte sich ja auch zum Besseren wenden

In diesem Jahr dürfen nur etwa 7000 Quadratmeter bespielt werden, was nach den Berechnungen des Tourismusbetriebs für bis zu 80 Aussteller reicht. Auch wenn der Gemeinderat nun beschlossen hat, dass es in Ludwigsburg 2020 einen Weihnachtsmarkt geben wird, so bleiben doch noch viele Fragezeichen. So ist zum Beispiel noch nicht ausgemacht, dass ausreichend viele Beschicker ihre Bewerbungen aufrecht erhalten, „damit das hohe Angebotsniveau in Ludwigsburg gehalten werden kann“ (Elmar Kunz). Zum anderen – und das wäre wohl noch gravierender – könnte eine zweite Welle der Corona-Pandemie dazu führen, dass der Markt kurzfristig doch noch von der Regierung untersagt wird.

Die Macher vom Tourismusbetrieb haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben: Auch wenn es jetzt unrealistisch erscheint, vielleicht wenden sich die Dinge bis zum Winter zum Besseren. Dann würde es sich als vorteilhaft erweisen, „dass Gastronomiebetriebe eine kürzere Vorlaufzeit“ haben, meint Veranstaltungsleiterin Melanie Mitna. In diesem Fall könnte die Weihnachtsmeile noch immer um gastronomische Angebote ergänzt werden. „Diese Erweiterung müsste dann allerdings außerhalb der bereits vergebenen Marktplatzflächen erfolgen“, sagt Mitna. „Hier würde sich der Bereich rund um die katholische Kirche anbieten.“