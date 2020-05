Ludwigsburg Die Einsamkeit des Schlossbesuchers

Ilka Stein gehört zu dem Team, das unter diesen neuen Bedingungen wieder zur Stelle ist. Sie bietet zu normalen Zeiten Führungen zu den Schwerpunkten Absolutismus und Mode an, vor allem ist sie für Kinder und Jugendliche zuständig – und ziemlich geknickt, dass Veranstaltungen mit Schulklassen wohl bis Jahresende entfallen. Jetzt ist sie froh über jeden Besucher, der hereintröpfelt. „Ich habe meine Schlossführungen in den letzten Wochen sehr vermisst“, sagt sie durch ihre Maske. „Und es ist gut, dass wir da sind. Es stehen zwar die CD-Player in jedem Raum, aber die Leute haben trotzdem jede Menge Fragen und freuen sich, dass wir hier sind und Auskunft geben.“

Not macht erfinderisch

CD-Player? Not macht erfinderisch. Da die Führungen flachfallen und das Schloss nicht mit Audioguides arbeitet, ist Schauspieler Thomas Weber vom Kabirinett in Spiegelberg-Großhöchberg in die Bresche gesprungen und hat Texte eingesprochen. Als honoratiorenschwäbelnder „Geheimer Hofschreiber Ludwig Häberle“ beschreibt er die Räume und streut zu beschwingter barocker Instrumentalmusik Anekdoten über ihre verblichenen Nutzer ein. Neben den CD-Playern stehen übrigens die einzigen Desinfektionsmittel: zum Reinigen der Tasten, wenn sich die Aufsichtskräfte abwechseln. Für die Besucher gibt es Seifenspender in den Toiletten. Zu viel Desinfektionsspray könnte zum Problem für die kostbare Ausstattung werden.

„Zum Glück ist hier alles ziemlich weitläufig, sodass die Gäste gut aneinandervorbeikommen“, meint Anne Raquet. Nur der Zugang zum Schlosstheater ist relativ schmal. Absperrpfosten und -bänder regeln dort, dass Hineingehende und Herauskommende einander möglichst wenig nahe kommen. Das Theater zählt zu den Hauptattraktionen, „es ist aber auch unser Nadelöhr“, sagt Raquet. Elf Menschen dürfen sich gleichzeitig dort aufhalten, 23 Menschen in der Kirche, 26 im Marmorsaal und 38 in der Ahnengalerie.

Wem nach herzoglich-königlichem Prunk der Sinn noch nach Farben, Spiralen und Kurven steht: In den Attikaräumen des Schlosses ist auch die sehenswerte und erstaunlich aktuelle Friedensreich-Hundertwasser-Ausstellung „Friedensvertrag mit der Natur“ wieder zu sehen.