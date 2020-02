Ludwigsburg Die Grünen fordern: Laser statt Böller

Nach Angaben des Bundesumweltamts werden durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern jährlich rund 4200 Tonnen Feinstaub freigesetzt – der größte Teil davon in der Silvesternacht. Diese Menge entspreche in etwa zwei Prozent der gesamt freigesetzten Feinstaubmenge in Deutschland. Speziell in Ludwigsburg war die Luft am vergangenen Neujahrstag besonders schlecht, die Feinstaubwerte lagen im dunkelroten Bereich.