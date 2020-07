Ludwigsburg Die Neuerfindung eines Radwegs

Am einfachsten wäre es, in der Martin-Luther-Straße und deren Fortsetzung der Kurfürstenstraße einen Schutzstreifen anzulegen. Aber – natürlich – so einfach ist es nicht. Das Hauptproblem sind die nämlichen Straßen. Als eine Ludwigsburger Nord-Süd-Achse ist die Strecke grundsätzlich dicht befahren – von Autos, Lastwagen, Bussen. Noch mehr Verkehr schiebt sich hindurch, wenn die Autobahn dicht ist. Außerdem gibt es entlang der Strecke unter anderem eine Tankstelle, einen Bäcker, auch die hiesige Industrie- und Handelskammer hat dort ihren Sitz – sodass viele Fahrzeuge dorthin abbiegen oder von dort auf die Fahrbahn einbiegen. Selbst mit Schutzstreifen wären die Radler nicht für sich. Die Einrichtung einer solchen Zone scheitert aber auch daran, dass am Straßenrand geparkt werden darf.