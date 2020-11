Ludwigsburg - Nur mit einem Pyjama bekleidet kam ein dreijähriger Junge am Donnerstagmorgen gegen 07.40 Uhr einem Busfahrer an einer Haltestelle in Ludwigsburg entgegen. Der aufmerksame Fahrer setzte den Jungen zu sich in den Bus und verständigte die Polizei. Eine Streifenbesatzung nahm den Steppke mit zum Polizeirevier.