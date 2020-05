Ludwigsburg Ein Revolutiönchen für Radfahrer

Zumal es für die Nutzer dieser Stellplätze Alternativen gibt: entlang der Leonberger Straße und am Karlsplatz sowie mittelfristig in der neuen Tiefgarage, die zurzeit auf dem Kallenbergschen Gelände beim Zentralen Omnibusbahnhof entsteht. Der längere Fußweg von und zum Auto zwischen 100 und 300 Meter, der nach Berechnungen der Verwaltung so entsteht, bleibe „komfortabel“. Außerdem haben ihre Recherchen ergeben, dass die nämlichen Stellplätze auch von Anwohnern beparkt werden, die durchaus einen privaten Stellplatz haben, diesen aber nicht nutzen. Und dass es in dem gesamten Gebiet mehr Stellplätze als Autos gibt.

Ein Brief für die Betroffenen

Ähnlich leicht würde sich der Konflikt nur lösen lassen, wenn die Radler auf dem Weg in Richtung Innenstadt künftig nicht mehr die Seestraße passieren dürften. So ließe sich das Kollisionsrisiko mit dem motorisierten Individualverkehr eliminieren. Das entsteht nämlich erst dadurch, dass die Straße für Autos eine Einbahnstraße ist, Radler sie allerdings in beide Richtungen nutzen dürfen. Diese Alternative jedoch ist tabu, da sie „erhebliche Umwege“ für den Schülerverkehr zur Folge hätte und die geplante Stärkung des Radverkehrs konterkarieren würde.

Dass die Grünen von der Lösung mit dem Verzicht auf die Parkplätze angetan sein würden, war absehbar: Sie kämpfen seit nunmehr 24 Jahren für eine sichere Route. Die Begeisterung der anderen Fraktionen hingegen dürfte in dem Ausmaß Bürgermeister Ilk überrascht haben: „Sie entlocken allen Fraktionsmitgliedern ein Lächeln“, sagte der Freie Wähler Andreas Rothacker, dessen Worte auch für CDU, SPD, FDP und Linke gültig waren.

Fehlen nur noch die Anwohner. Eine Bürgerbeteiligung war wegen Corona nicht möglich. Nun soll die Information per Brief erfolgen. Für die Bäckerei in der Seestraße soll eine Ladezone für Lieferverkehr eingerichtet werden. Und im September haben die Radler dann freie Fahrt.