Ludwigsburg Ein „städtebauliches Ausrufezeichen“ für das Uni-Campus

Campuseingang als Boulevard

Das Projekt steht im Zusammenhang mit dem Umbau des gesamten Campusareals. Die Anlage wurde 1966 erbaut und 1973 ergänzt. „Die Sanierung ist bereits in vollem Gang“, betont Bosch. So konnte das Lehrsaalgebäude bereits umgebaut werden, und auch die Sanierung des naturwissenschaftlichen Instituts läuft. In den vergangenen fünf Jahren hat das Land bereits 20 Millionen Euro in den Standort am Favoritepark investiert.