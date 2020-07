Ludwigsburg Ein Weihnachtsmarkt ohne Glühweinstand?

Der größte Knackpunkt der Alternative auf dem Marktplatz ist die Gastronomie. Richtig gemütlich, dicht gedrängt um Stehtische und Stände, wird es in jedem Fall nicht. Glühwein- und Würstchenstände sind in diesem Konzept nämlich nicht vorgesehen. Die Gefahr, dass sich um die Stände Menschentrauben bilden, sei zu groß. „Mehr als Waffeln und gebrannte Mandeln wird es nicht geben“, sagt Mario Kreh, Geschäftsführer des Tourismusbetriebs. Damit sich die Besucher nicht zu sehr in die Quere kommen, soll auch das Bühnenprogramm gestrichen werden, ein Kinderkarussell oder ein kleines Riesenrad seien hingegen denkbar, so Kreh. „Ich muss aber jedem die Hoffnung nehmen, dass wir das Flair so hinbekommen, wie in der Vergangenheit.“ Die Frage sei eher: „Was können wir überhaupt vom Weihnachtsmarkt retten?“