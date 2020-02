Ludwigsburg Eine Rumänin macht aus Sushi eine Leidenschaft

Die Zutaten kommen aus Japan

Und noch etwas ist anders im Restaurant von Minerva Sander, die alle nur Mini nennen. Bestellt werden kann nur das, was auf der Karte steht – Sushisorten mixen geht nicht. Die Erklärung leuchtet ein. „Wir schneiden die Rollen in sechs oder acht Teile“, sagt Sander. Und gerollt wird immer nur dann, wenn bestellt wurde. Auf Vorrat bereiten die Köche nichts vor. Das gehört zur Philosophie, die Rollen sollen möglichst frisch auf den Tisch.

Auch der Reis – um den geht es eigentlich beim Sushi – wird mehrmals am Abend frisch zubereitet. Sander ist es wichtig, dass er immer gleich schmeckt, nicht zu süß, fein-säuerlich. Die Körner ordert sie, wie alle anderen Zutaten auch, in Japan, die Mayonnaise und die Unagisoße sind selbst gemacht. Chinaprodukte seien zwar wesentlich günstiger, aber qualitativ bei weitem nicht so gut, sagt Sander. Auch so erkläre sich der Preis.

Das und Sushi ganz allgemein den Leuten näher bringen, hat sich Sander zur Aufgabe gemacht. Deshalb freut sie sich darüber, dass immer mehr Familien mit Kindern kommen. Bald soll es auch Sushi-Kurse geben – und Mini Sander will den Mittagstisch zum Beispiel um die japanische Nudelsuppe Ramen erweitern.

Sushi-Restaurant statt Schuhladen

Wie Mini Sander zu ihrem Restaurant in der Seestraße gekommen ist, ist eigentlich eine Geschichte für sich. Geboren ist die 42-Jährige in Rumänien, seit 2006 lebt sie in Deutschland, ihre Liebe zum Sushi hat sie mitgebracht. Eigentlich hat sie lange Zeit nur selbst gern Sushi gegessen – in anderen Restaurants.

In einem davon lernte sie eine Köchin kennen, die mehr als unglücklich war mit ihrem damaligen Chef. „Also habe ich gesagt: Wenn ich innerhalb von drei Monaten etwas Passendes finde, dann mache ich selbst einen Laden auf“, erinnert sich Sander. Sie fand etwas Passendes – einen leer stehenden Laden in der Seestraße. Anfangs war der Besitzer allerdings wenig begeistert von ihrem Vorschlag, dort japanische Spezialitäten zu servieren. „Er wollte lieber einen Schuh- oder Klamottenladen“, sagt Sander. Überzeugt hat sie ihn mit einem Essen bei sich daheim. Es gab Sushi.

Seitdem beweist Minerva Sander, dass man nicht unbedingt asiatische Wurzeln haben muss, um ein gutes Sushirestaurant zu leiten. Auch wenn sich einige ihrer Gäste noch schwertun, gutes von schlechtem Sushi zu unterscheiden.