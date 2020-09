Ludwigsburg Eine Statue, die keiner haben wollte

Die Hoffnung hat sich bis heute nicht erfüllt, aber die Idee von damals lebt noch immer. Aktuell plant die Stadt, die Innenstadt um die beiden Plätze komplett umzugestalten, aufzuwerten – nicht für Autos, sondern für Fußgänger. Vielleicht bekommt dann auch das Schillerdenkmal seine Würde zurück.

Auf dem Sockel der Statue steht in großen Lettern: „Schiller“ – und sonst nichts. Schöpfer des Denkmals ist der Ludwigsburger Bildhauer Ludwig von Hofer (1801-1887). Er befand: „Schiller – mehr ist nicht zu sagen. Der Genius spricht für sich.“

In der Vergangenheit hat Schillers Familienname offenbar ausgereicht. Die Lebensdaten des Dichters waren parat, vermutlich kamen den Betrachtern zahlreiche auswendig gelernte Verse ins Bewusstsein. Der Bildhauer machte sich fast 30 Jahre lang immer wieder Skizzen, bevor er sich 1880 im italienischen Carrara, wo er an einem anderen Auftrag arbeitete, an die Umsetzung machte. Aus diesem Grund ist die Statue aus edlem Marmor.

Die Realisierung dauerte auch deswegen so lange, weil Schillers Geburtsort Marbach die Hofer-Figur nicht haben wollte – und sich auch keine anderen Interessenten fanden. 1882 schenkte Hofer das Denkmal dann seiner Heimatstadt Ludwigsburg. Zu einer Zeit, in der alle Städte, mit denen Schiller in Berührung gekommen war, dem Dichter längst ein Denkmal errichtet hatten. Stuttgart hatte seins schon 1839 aufgestellt.

Ob Hofer die Schenkung ehrlichen Herzens machte oder er keine Lust mehr hatte, sein Werk weiter zu bewerben, ist nicht überliefert. Der Bildhauer war zu diesem Zeitpunkt bereits 81 Jahre alt. In die Inschrift auf der Hinterseite des Sockels hat er eingraviert, dass er das Denkmal auch seinen Eltern gewidmet habe.

Am 17. September 1882 wurde die Statue eingeweiht. Oberbürgermeister Heinrich von Abel (1825-1917) belohnte den Künstler zwar nicht mit Geld, dafür mit der Ehrenbürgerschaft der Stadt. Außerdem wurde eine Straße nach ihm benannt: Die Hoferstraße ist die Verlängerung der Schillerstraße in Richtung Westen.

Wie Friedrich Schiller über Ludwigsburg dachte, ist nur in Ansätzen bekannt. 1793 wohnte er für wenige Monate an der Ecke See- und Wilhelmstraße. Dort kam sein Sohn Karl zur Welt. Der Dichter war zu dieser Zeit schon schwer krank. Elf Jahre später starb er in Weimar, ohne je seine Heimat wieder gesehen zu haben.