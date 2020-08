Ludwigsburg Elvis lebt und der Schäfer steht

Ein anderes, über die Region hinaus bekanntes Spektakel, hätte eigentlich an diesem Samstag beginnen sollen: der Markgröninger Schäferlauf. Das Traditionsereignis, seit 2018 Unesco-Weltkulturerbe, fällt in diesem Jahr coronabedingt aus. Allerdings gibt es ein – wenn auch vermutlich recht kleines – Trostpflaster für die Markgröninger: Jetzt ist ein alter, fachmännisch restaurierter Schäferkarren in der Mitte des großen Kreisverkehrs in der Bahnhofstraße platziert worden, außerdem Metallschafe und ein Schäfer, wie der Verein Markgröningen aktiv mitteilt. Dieser bedauert schon lange, dass man in der Stadt keinerlei Hinweis auf das große Fest findet. Das immerhin hat sich nun geändert. (tim/lis)