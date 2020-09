24 Personen obdachlos

Darum wurde unverzüglich die Räumung dieser Häuser veranlasst, weshalb am Samstag auch Bürgermeister Konrad Seigfried und einige Mitarbeiter der Stadt vor Ort waren. 24 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen, 13 von ihnen sind laut Polizei in Hotels einquartiert worden, die übrigen sind vorübergehend bei Bekannten oder Verwandten untergekommen. Wegen der anhaltenden Gefahr wurde die Leonberger Straße schon am Samstag auf einem Abschnitt von 50 Metern in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Diese Sperre dauert noch an.