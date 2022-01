Ludwigsburg FFP2-Masken Pflicht in Arbeitsagentur

Ludwigsburg - Bei der Ludwigsburger Agentur für Arbeit ist eine persönliche Beratung ab sofort nur noch mit 2G-Nachweis und FFP2-Schutzmaske möglich. Wegen der stark steigenden Coronaneuinfektionen greift die Agentur für Arbeit Ludwigsburg zu dieser zusätzlichen Vorsichtsmaßnahme: Sie gilt sowohl in Ludwigsburg wie auch in der Geschäftsstelle in Bietigheim-Bissingen. Der Sicherheitsdienst kontrolliert dies je an den Eingängen zu den Gebäuden. Personen, die nicht geimpft oder genesen sind oder aber keine Auskunft zu ihrem Status geben möchten, können sich telefonisch kostenfrei unter der Nummer 08 00/4 55 55 00 oder unter der lokalen Rufnummer 0 71 41/13 79 00 beraten lassen.