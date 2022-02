Ludwigsburg - Der Februar endet mit der Disco auf der Kunsteisbahn. Rund geht es an diesem Freitag, 25. Februar, von 19 bis 21.30 Uhr bei der Motto-Party „Dancing on Ice“. Das DJ-Team der Soundlight Company spielt Hits der aktuellen Charts. Schlittschuhe können in der Kunsteisbahn Ludwigsburg geliehen werden. Termine und Tickets gibt es unter www.swlb.de/kunsteisbahn oder telefonisch unter 0 71 41/ 8 30 63.