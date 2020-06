Ludwigsburg Hunderte Corona-Verfahren laufen

Die Verstöße bringen zwar Geld ins Stadtsäckel, aber die Kosten der Gemeinden für die Bekämpfung der Pandemie und die ausgefallenen Einnahmen gehen weit darüber hinaus. So erhält die Stadt Stuttgart seit Beginn der Corona-Einschränkungen bisher fast 780 000 Euro aus Geldbußen – wenn es nicht doch noch zu Abzügen oder Verfahrenseinstellungen aufgrund von Widersprüchen der Betroffenen kommt. Das ist insofern überraschend, als diese Summe deutlich kleiner ist als die rund zwei Millionen Euro, die an Bußgeldern in einem Monat jenseits von Corona eingenommen werden.