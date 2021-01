Ludwigsburg Illegale Anhänger: Allgaier kämpft weiter

Hermanns Verkehrsministerium in Stuttgart habe mittlerweile auf das Schreiben aus dem Ludwigsburger Landratsamt geantwortet, wie Dietmar Allgaier berichtet. Das Ministerium äußert in dem Brief Verständnis für Allgaiers Anliegen und teilt mit, dass sich der Bund-Länder-Fachausschuss schon mehrfach zu dem Thema beraten habe, dabei hatten die Länder den Beschluss gefasst, Anhänger-Halter in Sachen Bußgelder stärker in die Haftung zu nehmen – wenn etwa der Verursacher des Parkdeliktes nicht ermittelt werden kann. Das Bundesverkehrsministerium und damit sein Chef Andreas Scheuer (CSU) sei hier mit im Boot, allerdings müsse die Sache erst auf Bundesebene in ein Gesetzgebungsverfahren einfließen.