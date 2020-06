Ludwigsburg Im Wahn 30 Autos beschädigt

Ludwigsburg - Ein 24 Jahre alter Mann hat am frühen Sonntagmorgen zwischen Eglosheim und dem Ludwigsburger Bahnhofs mindestens 30 Autos beschädigt. Eine Zeugin hatte den 24-Jährigen, der in Begleitung seiner 16-jährigen Freundin war, beobachtet, wie er gegen geparkte Autos trat. Mehrere Streifenwagen nahmen die Fahndung auf und entdeckten zahlreiche weitere beschädigte Fahrzeuge. In den meisten Fällen hat der Mann offenbar versucht, die Seitenspiegel abzutreten.