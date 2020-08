Ludwigsburg Krawall auf dem Akademiehof

Ludwigsburg - Der Ludwigsburger Akademiehof stand am Wochenende erneut im Fokus von Polizeieinsätzen. Besonders hoch her ging es am Freitagabend, wie die Polizei erst am Montag berichtete. Bis zu 100 Personen hielten sich auf dem Platz auf – und dabei blieb es nicht immer friedlich. Über mehrere Stunden hinweg sei es zu Ordnungsstörungen, Streitigkeiten, Verstößen gegen die städtische Polizeiverordnung und auch zu einer Körperverletzung gekommen, teilt die Polizei mit. Um weitere Störungen zu verhindern, sei der Platz gegen Mitternacht vollständig geräumt worden. Fast alle Besucher hätten das akzeptiert und mit Verständnis reagiert. Ein angetrunkener 19-Jähriger sah aber offenbar keine Notwendigkeit zum geordneten Rückzug: Er riss an zwei Polizeifahrzeugen Außenspiegel ab, was Polizisten in Zivil beobachteten. Gemeinsam mit uniformierten Kollegen nahmen sie den Querulanten in Gewahrsam.