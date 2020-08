Ludwigsburg Krawallmacher schlägt Bekannten und pöbelt Mitarbeiter an

Ludwigsburg - Ein 29 Jahre alter Mann hat am Donnerstag im Ludwigsburger Rathaus für Aufregung gesorgt und einen Streit vom Zaun gebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 15.10 Uhr in dem öffentlichen Gebäude in der Wilhelmstraße einen ihm bekannten 43-Jährigen vermutlich grundlos angerempelt. Doch dabei blieb es nicht. Der 29-Jährige beleidigte sein Gegenüber auch und schlug mit der Faust zu. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt.