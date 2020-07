Ludwigsburg Kreis zahlt für schnellere Busse

Bislang macht der Kreis seine finanzielle Unterstützung in aller Regel davon abhängig, ob ein Projekt auch vom Land gefördert wird. Weil aber vor allem kleine Vorhaben, die das Land nicht im Fokus hat, oft unter den Tisch fallen, hat die Kreisverwaltung einen eigenen Förderkatalog entwickelt. Günstige, aber wirksame Projekte zur Beschleunigung des überörtlichen Busverkehrs wird der Kreis künftig selbst bezahlen. Betrifft ein Vorhaben zuvorderst den Busverkehr in einer Großen Kreisstadt, beteiligt er sich immerhin noch zur Hälfte an den kommunalen Kosten. Für teure Vorhaben, also etwa den Bau von separaten Busspuren, bleibt die bestehende Regelung in Kraft: Der Kreis steigt nur dann in die Ko-Finanzierung ein, wenn auch das Land mitmacht.