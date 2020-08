Ludwigsburg Kunstverein zeigt edle Skulpturen von unbedeutenden Männern

Ludwigsburg - Goldglänzende Skulpturen, große und kleine Köpfe sowie Gemälde – die Ausstellungsstücke in der neuen Schau des Ludwigsburger Kunstvereins setzen auf Überwältigung – so scheint es zumindest. Spätestens beim Titel aber kommen Zweifel: „Dilettante Kartoffeln wetteifern um die Gunst des Vaters“. Ganz offenbar hält uns der Berliner Künstler Sebastian Neeb zum Narren. Was da gefertigt wurde, als seien es edle Porträts aus dem Barockzeitalter, sind nur irgendwelche Köpfe von Männern mit Bärten, mit einer Fliege auf der Nase oder mit Schweinsgesichtern.