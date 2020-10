Ludwigsburg - Ein Schaden von 5000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die ein unbekannter Lastwagenfahrer am Montag kurz nach 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Tammerfeld bei Ludwigsburg verübte. Der Anhänger des Lasters mit vermutlich slowenischer Zulassung blieb beim Befahren des Parkplatzes in einer engen Kurve an einem geparkten Ford hängen. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Lastwagen geben können, sollen sich unter 0 71 41/18 53 53 bei der Polizei melden.