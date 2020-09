Ludwigsburg Lidl-Gegner werfen Stadt Hinhaltetaktik vor

Momentan beschäftigt sich Lidl mit dem äußeren Erscheinungsbild des Baus und damit, wie er am besten in die Umgebung integriert werden kann. Im Gestaltungsbeirat der Stadt wurden zuletzt zwei Varianten vorgestellt. Die Mitglieder favorisieren ein Gebäude, in dem „die einzelnen ‚Schichten‘ sowohl in Funktion, Materialität und Farbe abgesetzt, als auch in der Tiefe gestaffelt und weiter differenziert“ werden. Um den Markt herum soll es möglichst grün werden.