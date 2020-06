Ludwigsburg Ludwigsburg bekommt 420 neue Wohnungen

Ludwigsburg - Es ist eines der größten Projekte in der Geschichte der Ludwigsburger Wohnungsbaugesellschaft (WBL), die Vorbereitungen haben Jahre in Anspruch genommen – und jetzt geht es los. Die städtische Tochter hat mit der Umgestaltung des ehemaligen Bima-Geländes in Grünbühl-West begonnen. Bis Anfang 2022 sollen dort 107 Wohnungen und eine Kindertagesstätte bezugsfertig sein, die Investitionskosten allein für den ersten Bauabschnitt liegen bei rund 48 Millionen Euro. Mehrere weitere Bauabschnitte sind in Planung. Insgesamt wird die WBL auf dem rund vier Hektar großen Areal wohl weit mehr als 100 Millionen Euro verbauen. „Wenn es gut läuft, sind wir in acht Jahren mit allem fertig“, sagt der WBL-Chef Andreas Veit.