Ludwigsburg Mann verletzt Polizistin

Ludwigsburg - Ein 31-Jähriger hat sich in der Nacht zum Montag am Ludwigsburger Bahnhof vehement gegen seine Festnahme gewehrt und dabei eine Polizistin verletzt. Laut der Polizei hatte der Mann gegen 0.30 Uhr eine Frau beleidigt, die in einen Bus stieg. Beamte wollten den Mann kontrollieren, er weigerte sich jedoch, seinen Rucksack zu öffnen. Als die Polizisten ihm deshalb Handschellen anlegen wollten, begann er, wild zu gestikulieren und wurde aggressiv. Im Rucksack fanden die Beamten zwei kleinere Mengen Cannabis. Der 31-Jährige beruhigte sich anschließend wieder und entschuldigte sich bei der Polizei. Seine Frau brachte ihn nach Hause.