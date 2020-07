Ludwigsburg Marktkaufleute stehen mit dem Rücken zur Wand

Ludwigsburg/Asperg - Ein Jahr überleben wir schon“, sagt Karlheinz Wagner, aber an sein hart erspartes Geld muss der 52-Jährige ran. Normalerweise steht der Asperger von Mitte April bis Mitte Oktober auf Kirmessen und Märkten, auf dem Frühlingsfest in Stuttgart zum Beispiel, dem Schäferlauf in Markgröningen oder auf den Pferdemärkten in Heilbronn und Bietigheim. Im vergangenen Jahr hatten Karlheinz Wagner und seine Frau Bettina ihren Underground-Store in der Ludwigsburger Innenstadt, wo sie 13 Jahre lang jede Menge Skurrilitäten verkauften, aufgegeben, um sich auf die Märkte zu konzentrieren. Denn die liefen wesentlich besser.