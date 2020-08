Ludwigsburg Marstall bekommt Aldi-Süd-Filiale

Ludwigsburg - Die Kunden des Einkaufskomplexes Marstall in Ludwigsburg können künftig bei Aldi Süd einkaufen: Wie das Centermanagement mitteilt, wird sich der Lebensmitteldiscounter im Erdgeschoss auf einer Fläche von rund 1100 Quadratmetern mit etwa 1700 Basisartikeln und 120 wöchentlich wechselnden Aktionsangeboten aus den Bereichen Lebensmittel, Hartware und Textil ansiedeln. Mit der Aldi-Filiale siedelt sich der erste Discounter und zweite Supermarkt an. Eine Filiale der Supermarktkette Tegut befindet sich bereits in dem Einkaufscenter.