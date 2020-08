Ludwigsburg Maskenmuffel verärgern Busunternehmen

Auch in den LVL Jäger-Bussen in Ludwigsburg sollen die Fahrer auf die Maskenpflicht hinweisen. Wie weit sie dabei gehen, muss aber jeder selbst entscheiden. „Das ist wie bei einer Fahrkartenkontrolle“, sagt Carry Buchholz. „Wir müssen auch unsere Fahrer schützen.“ Heißt: Bevor es zu Handgreiflichkeiten kommt, soll der Busfahrer den Maskenmuffel lieber gewähren lassen.

Die Konsequenzen

Das Problem vieler Fahrer ist, dass sie keine richtige Handhabe gegen die Maskenverweigerer haben. „Wir sind eben keine Behörde“, sagt Carry Buchholz. In den Ludwigsburger Bussen soll bald eine Durchsage laufen, die neben den zahlreichen Hinweisschildern auf die Maskenpflicht aufmerksam macht.

In Bietigheim gibt es zusätzliche Hinweise auf den digitalen Bildschirmen in den Bussen. Der Umgang mit unbelehrbaren Fahrgästen ist dort genau geregelt: Erkennt ein Fahrer einen Fahrgast ohne Maske, lässt er den digitalen Hinweis zwei- bis dreimal laufen. Zieht der Fahrgast daraufhin immer noch keine Maske über, hält der Busfahrer an und geht auf ihn zu, um ihn persönlich auf die Maskenpflicht hinzuweisen. Fruchtet dies immer noch nicht, kann der Fahrer den Fahrgast bitten, den Bus zu verlassen. Weigert der sich weiter, ruft er die Polizei.

Spillmann-Chef Menekse beklagt Verspätungen, weil sich seine Angestellten vermehrt mit renitenten Fahrgästen herumschlagen müssten. Besonders gravierend seien die Auswirkungen auf die Fahrpläne, wenn der Fahrer auf die Polizei warten muss.

Aber ohne die Beamten geht es manchmal eben nicht. Sie sind auch befugt, ein Bußgeld zu verhängen. Seit der vergangenen Woche kontrolliert die Polizei ohnehin verstärkt in öffentlichen Verkehrsmitteln. Den Auftakt machte das Polizeipräsidium Aalen im Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis und im Landkreis Schwäbisch Hall. Am Freitag hat das Innenministerium die Rahmenbedingungen für größer angelegte Kontrollen an alle Polizeireviere im Land verschickt. „Wir planen entsprechende Aktionen“, sagt der Ludwigsburger Polizeisprecher Peter Widenhorn. Die Vorbereitung dauere aber noch einige Tage.

Die bisherigen Polizeieinsätze

In Ludwigsburg wird die Polizei ein- bis zweimal am Tag gerufen, weil Menschen sich weigern, eine Maske aufzuziehen. „Meistens rufen dann die Busfahrer bei uns an“, so Widenhorn. Größere Reibereien habe es bislang aber nicht gegeben. Bei Personen, die einsichtig sind, ihre Mund-Nasen-Bedeckung aber schlicht vergessen haben, haben seine Kollegen auch schon mit Einwegmasken ausgeholfen.

Die Polizei in Bietigheim hat nur einen größeren Fall registriert, bei dem es am Bahnhof zu einem Gerangel zwischen Kontrolleuren und einem Bahn-Fahrgast kam. Der 30-Jährige schlug einem der Kontrolleure mit einem Holzstock auf den Kopf. Die Bahnangestellten hatten versucht, die Freundin des Mannes – ebenfalls ohne Maske – in Bietigheim aus dem Zug zu schieben. Die wenigen Fälle in den Bussen waren dagegen weit weniger aufsehenerregend.

Die Städte und der Landkreis

Auch die Verwaltungen haben das Problem auf dem Schirm. „Wir schauen mit ganz großer Sorge auf diejenigen, die nicht bereit sind, andere zu schützen“, sagt der kommissarische Leiter des Dezernats 4 im Ludwigsburger Rathaus, Albert Geiger. Überall, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, gelte: Maske auf. „Und wer im Bus keine aufsetzen will, der muss eben mit dem Rad fahren“, findet Geiger. Oberbürgermeister Matthias Knecht (parteilos) schlägt in die gleiche Kerbe. „„Bei allem Verständnis dafür, dass inzwischen viele in der Freizeit und bei schönstem Sonnenschein die Alltagsmaske lästig finden – sie ist zwingend notwendig.“ Sein Amtskollege Jürgen Kessing (SPD) aus Bietigheim hat sich in einem Video an Busfahrgäste gewandt – und um mehr Disziplin in den Bussen geworben.

Das Landratsamt hat von sich aus bei den Busunternehmern nachgefragt und Hilfe angeboten. „Wir stimmen uns jetzt mit der Polizei über geeignete Maßnahmen ab“, so Pressesprecher Andreas Fritz.