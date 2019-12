Ludwigsburg Mit Alkohol im Blut gegen VW geprallt

Nach weiteren Angaben der Polizei war der 26-Jährige kurz nach 1.30 Uhr mit seinem Seat in der Friedrichstraße unterwegs. Trotz durchgezogener Linie auf der Fahrbahn habe er den Fahrstreifen gewechselt, sein Auto auf die linke Fahrspur gelenkt und dabei einen neben ihm fahrenden VW übersehen, an dessen Steuer ein 37-Jähriger saß. Dessen 67 Jahre alte Mitfahrerin wurde bei dem Zusammenprall eher leicht verletzt. Polizeibeamte nahmen bei dem Verursacher Alkoholgeruch wahr; ihm wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Beide Autos waren so zerstört, dass sie abgeschleppt wurden. An ihnen entstand ein Schaden in Höhe von rund 11 000 Euro.