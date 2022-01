Ludwigsburg Müll: Zusatzfahrzeuge sind unterwegs

Kreis Ludwigsburg - Nach einem weiteren Spitzengespräch zwischen der Geschäftsführung der Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg (AVL) und der Abfallmanagementfirma Alba Süd sind seit Donnerstag zusätzlich vier Fahrzeuge für die Entsorgung von Rest- und Bioabfall im Landkreis unterwegs. Diese Zusatzfahrzeuge arbeiten insbesondere die Reklamationen ab, die in den vergangenen Tagen bei der AVL eingingen. Außerdem wurde seitens Alba zugesichert, dass auch an diesem Samstag, 29. Januar, erneut Sonder-Entsorgungstouren gefahren werden. Zu diesem Zweck bittet das Unternehmen darum, noch nicht geleerte Abfalltonnen weiterhin an der Straße zur Leerung bereitzustellen.