Ludwigsburg Neue Broschüre gegen Gewalt

Ludwigsburg - Mit der neuen Broschüre „Stopp: Keine Gewalt“ reagiert der Landkreis Ludwigsburg auf die steigenden Zahlen von häuslicher Gewalt und die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020. In der Veröffentlichung wird über verschiedene Formen häuslicher Gewalt aufgeklärt, auf das besondere Schutzrecht von Kindern hingewiesen und dazu aufgerufen, bei Gewalterfahrung Hilfe in Anspruch zu nehmen. Außerdem werden Kontaktdaten relevanter Beratungsstellen aufgezählt, vertreten sind beispielsweise der Verein Frauen für Frauen in Ludwigsburg, das zuständige Jugendamt oder die Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt.