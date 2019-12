Ludwigsburg Parken in Ludwigsburg wird teurer

Wie lange muss man zahlen?

Ginge es nach der Verwaltung, müssten die Parkuhren an allen Tagen von 8 bis 20 Uhr gefüttert werden. Bisher ist werktags um 19 Uhr Schluss, samstags um 16 Uhr, der Sonntag kostet nichts. Doch der Vorschlag fand im Ausschuss keine Mehrheit. Gegen die Stimmen von OB Matthias Knecht, der Grünen und der Linken wurde beschlossen: Parken kostet montags bis samstags von 8 bis 19 Uhr. Ob es für den Sonntag eine gesonderte Regel gibt, darüber muss sich der Gemeinderat einig werden. Einerseits ist an Sonntagen ohne Events und außerhalb der Blüba-Saison der Parkdruck nicht so hoch, dass man ihn regulieren müsste, argumentieren die einen. Andererseits bestehe just wegen solcher Event-Sonntage durchaus Regelungsbedarf, meinen die anderen. Einig sind sich alle, dass eine einheitliche Regelung nötig ist.