Ludwigsburg Parkgebühren sind erst mal vom Tisch

Einzig die Grünen befürworteten den Vorstoß der Stadt. Im Schlösslesfeld beispielsweise, wo es ohnehin sehr eng zugehe und am Wochenende auch noch Unternehmen und Lieferservices ihre Fahrzeuge abstellten, sei der Bedarf, den Parkraum zu regeln, sehr groß, sagte Silke Gericke. Die „grüne Zone“ solle der Gerechtigkeit halber gleich mit einbezogen werden. Stefanie Knecht (FDP) warnte, man dringe in eine sensible Zone ein. In dem bereits mit Zahl-Parkplätzen ausgestatteten Bereich, „wo große Arbeitgeber wie das Krankenhaus oder das Landratsamt sind, haben wir schon viel erreicht“. In den jetzt geplanten Gebieten sehe das anders aus, und es dürfe nicht der Eindruck erweckt werden, „dass die Bürger, salopp gesagt, abgeschöpft werden“.