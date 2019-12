Ludwigsburg - Auch die zweibeinigen Mitglieder der Hundeführerstaffel haben offensichtlich einen guten Riecher. Zumindest die Beamten, die am Donnerstag in Ludwigsburg einen Drogendealer erwischt haben. Wie die Polizei nun mitteilt, hatten die Polizisten gegen 17 Uhr einen 31-jährigen Mann am Bahnhof kontrolliert.